Atleta premiado da Praia do Forte (BA) precisa de ajuda para campeonato

Para contribuir com o atleta você pode fazer sua doação através da chave PIX 71999579042 (celular) ou entre em contato direto com ele

Emerson dos Santos, de 27 anos, o Juba, é atleta de Stand Up Paddle e treina com equipamentos emprestados. Ele precisa de ajuda para os equipamentos e participar da etapa seletiva do Campeonato Sul Americano de Stand Up Paddle. O evento acontecerá nos dias 17,18 e 19 de junho em Angra dos Reis (RJ).

Juba é campeão baiano de 2018, classificado entre os 04 melhores do Brasil em 2019 e 2020.

Funcionário da equipe de Esportes e Lazer de um Resort instalado no famoso balneário baiano, Juba sempre se dedicou muito ao esporte e inicia seus treinos todos os dias por volta das 4 horas da manhã. Todo seu esforço é para não faltar ao trabalho no hotel, de onde tira seu sustento.

Para contribuir com o atleta você pode fazer sua doação através da chave PIX 71999579042 (celular) ou entre em contato direto com ele através do número de telefone e WhatsApp 71.999579042 para maiores esclarecimentos.