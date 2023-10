Ataque a escola: Dino aciona laboratório da Justiça para auxiliar PM-SP

O suspeito foi detido pela polícia e encaminhado ao 70º DP, segundo a Polícia Militar.

LUANA TAKAHASHI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, se manifestou em sua rede social sobre o ataque à escola estadual do bairro Sapopemba, em São Paulo, na manhã de hoje.

Dino prestou solidariedade e disse que o Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça já foi acionado para acompanhar o caso. A investigação contará com apoio federal, garantiu o ministro, que publicou a manifestação em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da escola estadual de São Paulo, alvo de ataque com arma de fogo. Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações”, escreveu.

ATAQUE A ESCOLA

Um aluno de 16 anos é suspeito de atirar em três pessoas na Escola Estadual Sapopemba. Uma das vítimas morreu e outras duas foram feridas.

A arma do crime foi apreendida e pertencia ao pai do adolescente, que estudava no primeiro ano do ensino médio.

O suspeito foi detido pela polícia e encaminhado ao 70º DP, segundo a Polícia Militar.