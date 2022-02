Assassino mata a esposa e confessa crime a vizinha, em SP

Crime ocorreu no apartamento da vítima, em São Paulo

Um homem de 72 anos foi preso em flagrante após ter matado a companheira de 46 a facadas. O crime ocorreu neste sábado (19), no apartamento da vítima, no bairro Jardim Rio Branco, no litoral de São Paulo.

Segundo informações, a vítima, Maria Aparecida da Silva, foi encontrada com marcas de esfaqueamento nas costas, de bruços e muito ensanguentada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local do crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o companheiro dela, Manoel Messias Xavier Santos, foi localizado pela Polícia Militar de SP na rua, desacordado e com marcas de sangue. Ao receber o atendimento do Samu, ele acordou e confessou o crime.

À polícia, o criminoso relatou que matou a companheira “porque ela não o respeitava”. Manoel afirma que enquanto tentava fugir, foi agredido por moradores na rua.

Uma vizinha da vítima, que preferiu não identificar, relatou ao g1 que Manoel bateu em sua porta após cometer o crime. “Ele chegou falando assim: ‘eu matei a Maria’. Eu falei não. ‘Você ta brincando, né Manoel? Está de brincadeira?’. Ele respondeu ‘vai lá ver'”.

A mulher conta que fechou a porta e não saiu, pois o homem ainda carregava a faca. “Ele estava bem calmo. Nem parecia que ele tinha matado”. De acordo com ela, o filho caçula da vítima estava no quarto ao lado do da mãe, porém, ele não teria ouvido os gritos da vítima.

A PM decretou a prisão em flagrante do suspeito, por ele ter cometido o crime por motivo considerado fútil e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A faca utilizada no crime foi apreendida e deve passar por perícia, assim como as roupas da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente.