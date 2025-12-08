Argentina procurada pela Interpol é presa em SC

A Polícia Federal deteve, nesta sexta-feira (5), na cidade de Tubarão (SC), uma mulher de nacionalidade argentina que figurava na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Ela era procurada pelo governo de seu país pela suspeita de envolvimento em um crime de estelionato ocorrido em março de 2022.

De acordo com as investigações conduzidas pela PF, a estrangeira teria entrado no Brasil em dezembro de 2022, poucos meses após o delito, passando a viver e trabalhar no município catarinense desde então.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá custodiada e à disposição da Justiça brasileira até que seja concluído o processo referente à sua possível extradição para a Argentina.