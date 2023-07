Ar frio de origem polar chega ao Sul do Brasil nesse começo de julho

O Centro-Oeste terá muito sol, quase sem nuvens e sem condições para chuva, com temperaturas amenas à noite e bem elevadas durante o dia

Começa hoje o mês de julho, conhecido pelas férias escolares e pelo frio do inverno. Frio esse que deve chegar com força nessa primeira semana na região Sul, que recebe uma massa de ar frio de origem polar, que pode se espalhar pelo leste do Sudeste.

A seca será predominante. O ar seco inibe o crescimento de grandes nuvens e a ocorrência de chuvas, e a exceção será na faixa leste e norte do Nordeste e também no norte do Norte, que devem ter nuvens carregadas.

