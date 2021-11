Após ser ameaçada e perseguida, mulher mata o marido em Vera (MT)

A mulher afirma que o marido começou a agredi-la dentro do bar. Para se defender, ela usou um canivete e perfurou o abdômen do companheiro

No último sábado, uma mulher foi presa após matar o próprio marido. O crime ocorreu no município de Vera, a 486km de Cuiabá. Ela confessou o crime e disse que matou o companheiro por ter sido perseguida e ameaçada por ele.

O homicídio foi em um bar da cidade, a mulher usou um canivete para ferir o marido.

De acordo com ela, no noite anterior, o homem teria a ameaçado de morte e, com medo, ela acabou dormindo fora de casa. No sábado, o homem foi atrás dela em um bar, no bairro Bom Jesus.

A mulher afirma que o marido era agressivo e começou a agredi-la dentro do bar. Para se defender, ela usou um canivete e perfurou o abdômen de Antoninho Caldas, 33, na tentativa de se soltar do agressor. A cena foi fotografada e filmada por pessoas que testemunharam a discussão.

Ela se entregou e foi levada pela polícia para prestar depoimento.