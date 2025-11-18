Após anulação de três questões, MEC divulgará gabarito do Enem antes do previsto

GUSTAVO GONÇALVES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nas redes sociais, o MEC e o Inep anunciaram nesta terça-feira (18) a antecipação da divulgação do gabarito oficial e dos cadernos de questões do Enem 2025 para 19 de novembro, às 10h (horário de Brasília). A publicação estava inicialmente prevista para quinta-feira (20).



Veja o gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2025 A decisão ocorre após o MEC anular três questões do exame e acionar a Polícia Federal depois que um estudante de medicina exibiu no Youtube, dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, questões com forte semelhança às que seriam aplicadas no último domingo (16).



No mesmo post, o Inep reafirmou a “isonomia, lisura e validade” das provas do Enem 2025 e divulgou uma nota com seis pontos em que detalha o episódio e as medidas tomadas.



Segundo o instituto, relatos de antecipação de questões semelhantes às do exame levaram a comissão assessora responsável pela montagem das provas a reavaliar os itens. Com base nas informações técnicas, decidiu-se pela anulação de três perguntas aplicadas.



O Inep destacou ainda que “nenhuma questão foi apresentada tal qual” na prova de 2025 e que as semelhanças observadas nas redes sociais foram consideradas “pontuais”.



A Polícia Federal foi acionada para investigar a conduta e a autoria da divulgação dos itens e apurar possível quebra de confidencialidade ou má-fé.



Procuradas, as instituções não divulgaram quais foram as três questões anuladas.



O QUE ACONTECEU



A Folha de S.Paulo confirmou que ao menos três questões adiantadas pelo universitário estavam em pré-testes realizados para a elaboração de questões. Elas foram testadas em uma avaliação do MEC para calouros do ensino superior, chamada Prêmio Capes Talento Universitário.



O Enem é feito com a TRI (Teoria de Resposta ao Item), uma metodologia que mensura o nível de dificuldade das questões de forma a tornar provas de diferentes anos comparáveis e identificar quando um candidato acerta uma questão ao acaso, no “chute”. Assim, o resultado do exame reflete quando estudantes acertam muitas questões difíceis e erram questões fáceis, por exemplo. Da mesma forma, um estudante que perde um dia de aplicação pode fazer outra prova com questões diferentes em outra ocasião com o mesmo nível de dificuldade.



Para que isso ocorra, a elaboração das questões do Enem evolve um pré-teste. Depois que as questões são formuladas pelos elaboradores, elas são aplicadas a pessoas com perfil semelhante aos estudantes do ensino médio. No caso da prova da Capes, o pré-teste foi feito com jovens recém-formados na educação básica. Dessa forma, é possível calibrar o nível de dificuldade de cada pergunta.



Estudante de medicina na UFC (Universidade Federal do Ceará), Edcley Teixeira se apresenta como consultor educacional. Na live antes do segundo dia do exame, ele apresentou ao menos cinco questões que têm muita semelhança com as que estavam na prova.



A reportagem também entrou em contato com Teixeira, mas não obteve resposta até a publicação. A universidade confirma que o estudante está regularmente matriculado no campus Sobral.



Em vídeos nas redes sociais, Teixeira afirma ter previsto as questões presentes no exame nacional seguindo critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento.



“O Enem inteiro é repetido. Eu descobri o padrão. Sabe quantas pessoas elaboram o Enem? Vinte e cinco pessoas. Elas estão no Inep desde 2009. Sigam na rede social. Você vai conseguir saber no que elas estão pensando”, afirma Teixeira sobre os colaboradores que produzem os itens do exame.



Ele ainda diz decorou os itens após ter participado, a convite do MEC, do Prêmio Capes.



Professores ouvidos pela reportagem afirmam que situações semelhantes já ocorreram em anos anteriores. Segundo eles, o estudante costuma participar dos pré-testes e memorizar as questões -e, em outras ocasiões, teria pedido a conhecidos que repassassem os itens.



ENEM 2025



O Enem deste ano registrou presença próxima de 3,4 milhões de candidatos, entre 4,8 milhões de inscritos confirmados, segundo balanço preliminar divulgado pelo Inep.



No primeiro domingo de aplicação, em 9 de novembro, a taxa de abstenção ficou em 27%. A redação abordou o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.



Em coletiva, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o comparecimento nos dois dias de prova repete o padrão de edições anteriores e informou que os dados consolidados serão apresentados apenas com o resultado final do exame, previsto para janeiro de 2026.



Camilo também afirmou que o governo estuda aplicar o Enem nas capitais da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. “A ideia é que a gente possa abrir as portas das nossas universidades aos alunos do Mercosul”, diz