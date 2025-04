Após 39 anos, aviação do Exército ganha primeira piloto de combate mulher

LUCIANA COELHO

TAUBATÉ, SP (FOLHAPRESS)

Quando completar 25 anos, neste domingo (13), Emily de Souza Braz, uma jovem pequena de olhos enormes nascida na fronteira com o Uruguai, terá um motivo extra para comemorar. Ela acaba de se tornar a primeira mulher piloto de helicóptero do Exército brasileiro. A primeira e, por ora, a única em 39 anos de Aviação do Exército na atual configuração.

A tenente Emily não pensava em se tornar piloto ao ingressar na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), pela qual se formou em 2021, na primeira turma de oficiais combatentes a incluir mulheres.

Filha de um sargento, criada em Sant’Ana do Livramento (RS), ela se encantou com a tecnologia da Aviação e teve o interesse aguçado em uma missão de suprimentos em 2020, quando um piloto, brincando, deixou com ela um distintivo e pediu que entregasse de volta quando estivesse em Taubaté (SP), onde fica o Centro de Instrução de Aviação do Exército.

“Antes de eu entrar na Aman eu nem sabia que existia aviação no Exército”, diz.

Tampouco o pioneirismo solitário estava nos planos. A tenente Andrielly Mostavenco, sua amiga da mesma turma e gerente de material bélico, estaria com ela, mas morreu em um acidente rodoviário no ano passado. Aos nomes das duas o Exército pretende que se juntem em breve outras mais.

“A gente já mudou o segmento feminino de 8% para 12% do nosso efetivo”, declarou o general Tomás Paiva, comandante do Exército, que participou da solenidade de formatura nesta sexta (11) em Taubaté (SP). Com Emily se formaram outros 13 pilotos de combate.

“Daqui a pouco teremos uma tripulação só do segmento feminino”, afirmou, lembrando que já há mecânicas na Aviação e que no próximo ano o Exército passará a ter voluntárias no serviço militar, o que considera um marco histórico, juntamente com a brevetação da piloto. “Já vi outras [militares mulheres] rondando em volta dela, seguramente ela não vai ser a única.”

Emily diz que a formação é a mesma para homens e mulheres, e que a turma a recebeu muito bem. “Fomos muito unidos.” O treinamento, que dura 63 semanas, prevê 1.400 horas de voo nos aparelhos do Exército, além de mais de 400 em simuladores. As aeronaves que a tenente pilotará custam em média 50 milhões de euros, segundo a Força.

Mas o que ela quer mesmo é ir para a selva pilotar. “Eu pretendo cumprir missões diferentes, para ganhar experiência, me especializar cada vez mais, pretendo ir para a selva, servir lá também como piloto”, diz. O marido, também piloto do Exército, vai junto (engana-se quem pesa que eles se conheceram na Aman -foram apresentados pela sogra e a madrinha dela, que eram amigas).

Questionada se aspira ao generalato, ela hesita. “Quero que isso seja consequência do meu trabalho, não uma prioridade.”

A entrada de Emily nas forças de combate se dá em um momento em que o Exército brasileiro busca expandir a participação feminina.

A visão de que mulheres possam participar de combates, no entanto, não é consumada. Para as voluntárias alistadas para 2026 -são 1.000 vagas- a expectativa é que sigam sobretudo em postos na Saúde e nos colégios militares.

Nos Estados Unidos, visto como modelo de Forças Armadas, a participação de mulheres tem sido coibida sob a presidência de Donald Trump. O republicano demitiu boa parte das oficiais mulheres em cargos de comando, e seu secretário da Defesa, Pete Hegseth, já declarou ser contra mulheres em posições de combate.

Emily, por sua vez, não vê obstáculo nesse sentido. “Recomendo [às colegas que estão vindo] que não desistam, que se dediquem. Nós somos competentes e temos capacidade.”