Aplicativo do Banco do Brasil apresenta instabilidade, com falha no Pix e no acesso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)
O aplicativo do Banco do Brasil está instável na noite desta quarta-feira (19), de acordo com relatos de clientes. A plataforma que aponta falhas de serviço na internet Downdetector recebeu mais de 9.000 queixas sobre a instituição financeira.
Por volta das 18h15, usuários começaram a relatar dificuldades ao tentar fazer transações via Pix pelo smartphone. Mais tarde, clientes apontaram que o acesso ao app deixou de funcionar. Às 20h49, os problemas persistiam.
Procurado via assessoria de imprensa, o Banco do Brasil não respondeu imediatamente.
A instituição financeira apresentou problema similar no último sábado (15). Na ocasião, não divulgou nota sobre os erros.
Nas redes sociais, as pessoas reclamam que a falha ocorreu na véspera do feriado da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20).