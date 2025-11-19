Anvisa proíbe importação e venda de fórmula infantil após casos de botulismo nos EUA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na terça-feira, 18, uma medida que proíbe a importação, venda e divulgação de todos os lotes da fórmula infantil ByHeart Whole Milk (720 ml), da empresa norte-americana ByHeart. A determinação também prevê a apreensão das unidades do produto no País. A decisão foi tomada depois de crianças dos Estados Unidos serem diagnosticadas com botulismo após a ingestão do suplemento.

O produto é destinado a crianças de 0 a 12 meses e, após o anúncio da Food and Drug Administration (FDA, agência americana semelhante à Anvisa) sobre o recolhimento do suplemento por possíveis casos de botulismo, a Anvisa identificou anúncios da fórmula em plataformas de comércio que operam no Brasil.

Ao menos 15 bebês em vários Estados dos EUA adoeceram após a ingestão da fórmula, o que a levou a ByHeart a fazer um recall nacional de seus produtos, segundo a Associated Press (AP). Pais de duas crianças estão processando a fabricante depois de os filhos de 4 meses apresentarem sintomas graves e precisarem de tratamento hospitalar intensivo.

De acordo com a AP, autoridades locais confirmaram que ao menos uma lata da fórmula encaminhada para análise continha a bactéria Clostridium botulinum, que causa a doença. Outros casos ainda estão sob investigação.

Orientações da Anvisa

A Anvisa diz não ter recebido nenhuma notificação sobre botulismo associado ao consumo da fórmula no Brasil e reforça que a marca não possui registro para venda no País, portanto a comercialização do produto aqui é irregular.

O órgão recomenda que os consumidores evitem comprar fórmulas infantis importadas por meio de comércio eletrônico e sempre verifiquem a presença do número do registro na embalagem.

A Anvisa também lembra que, no ano passado, publicou uma orientação sobre o uso seguro de fórmulas infantis. Entre as recomendações está o uso apenas sob prescrição de profissional da saúde, como médico ou nutricionista.

Além disso, é importante seguir as instruções de preparo presentes no rótulo, como a higienização correta dos utensílios que entram em contato com a fórmula, a diluição adequada e a temperatura segura (70 °C), que reduzem o risco de contaminação por microrganismos perigosos, como bactérias dos gêneros Cronobacter e Salmonella.

De acordo com a Anvisa, as fórmulas infantis podem ser classificadas como alimentos destinados à alimentação de crianças de 0 a três anos de idade, mas é importante lembrar que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, e de maneira exclusiva até os seis meses de vida.

Sintomas de botulismo

Os sintomas iniciais do botulismo podem demorar para aparecer, mas incluem pálpebras caídas, fala arrastada (especialmente em adultos), perda do controle da cabeça e dificuldade para engolir e respirar. Em casos graves, a doença pode causar paralisia muscular generalizada e até morte.

A aplicação imediata de antitoxina botulínica neutraliza a toxina no sangue e previne a progressão da paralisia e possíveis complicações.

Se a criança apresentar sintomas de botulismo, como dificuldade para engolir ou respirar, a recomendação é buscar o atendimento médico mais próximo e informar o alimento consumido, preferencialmente levando a embalagem.

