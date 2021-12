Aniversariante viraliza após fazer festa e ninguém aparecer

Maria Clara preparou bolo, salgadinhos e refrigerantes para comemorar seus 26 anos, mas seus convidados não apareceram na pequena festa

No último domingo, 12, a estudante de arquitetura Maria Clara Monteiro Almeida recebeu um “bolo” de seus amigos. A mineira preparou bolo, salgadinhos e refrigerantes para comemorar seus 26 anos, mas seus quinze convidados não apareceram na pequena festa.

O desabafo de Maria Clara nas redes sociais teve mais de 40 mil reações.

Imagem: Reprodução

“Convidei 15 amigos, da faculdade e da época do colégio. Só uma amiga que mora em outra cidade que me falou que não daria para ir. O restante nem mandou mensagem. Fiquei triste, chorei, cochilei, refiz a maquiagem, fiquei com minha família e depois cantamos parabéns”, contou a estudante ao g1 Minas.

Maria disse ao g1 que a falta dos amigos serviu para refletir sobre “amizades verdadeiras” e para saber quem está “na luta” com ela. A estudante nasceu com uma deficiência na perna e escreve sobre capacitismo nas redes sociais.

“Fiquei triste, mas não surpresa, porque ultimamente comecei a falar mais sobre capacitismo e percebi que muitos amigos não eram legais, não me respeitaram. Depois desse episódio, eu estou desprendendo deles, não quero saber mais”, desabafou.

A foto da publicação foi feita pela irmã de Maria Clara, no quarto dela, pouco antes de “perceber” que seus amigos não iriam para a festa. Apesar do desapontamento, a estudante viu outro lado positivo do “bolo” dos amigos:

“Pelo menos sobraram docinhos, salgados e bolo pra comer a semana inteira”, brincou.

