Aneel reduz taxa extra da conta de luz em dezembro, agora em bandeira amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou, nesta sexta-feira (28), que recuou do primeiro patamar da bandeira vermelha para a bandeira amarela. Na prática, a taxa extra da conta de luz diminui de R$ 4,46 por 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos para R$ 1,885.



Segundo o regulador, a expectativa de maior precipitação em dezembro em relação ao mês anterior na maior parte do país permitiu a mudança. Ainda assim, o prognóstico indica menos chuvas do que a média histórica para este mês do ano.



“Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda”, diz a Aneel em nota.



A eletricidade de origem fóssil serve como complemento nos horários de maior consumo e no período noturno, quando a geração solar cessa.



No atual cenário, sobra energia renovável em determinadas partes do dia, em que a agência obriga o desligamento de parte do abastecimento solar, e falta em outros momentos.



Nos meses de setembro e outubro, o preço da conta de luz, em bandeira vermelha, pressionou a inflação, embora os preços dos alimentos estivessem em queda.



ENTENDA MAIS SOBRE AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS