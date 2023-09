Americanas abre 1.200 vagas temporárias para Black Friday e Natal

Não é exigida experiência. Os cargos oferecidos são os de operador de empilhadeira, auxiliar de logística, assistente de logística e motorista com carteira de habilitação D

PATRICK FUENTES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Americanas está com processo seletivo com 1.200 vagas temporárias para as vendas da Black Friday e do Natal.

O processo é voltado para a área de logística e as vagas são para os centros de distribuição nas cidades de Uberlândia (MG), Itapevi e Barueri (SP), Seropédica (RJ), Belém (PA), Cabo de Santo Agostinho (PE), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Gravataí (RS).

Não é exigida experiência. Os cargos oferecidos são os de operador de empilhadeira, auxiliar de logística, assistente de logística e motorista com carteira de habilitação D. Para se inscrever é preciso clicar neste link.

A empresa, em recuperação judicial desde janeiro, com dívidas declaradas de R$ 42,5 bilhões, demitiu 9.175 funcionários (21% da sua força de trabalho) e fechou 72 lojas (4% do total de pontos de venda) nos últimos sete meses. Os registros, levantados pela reportagem com base em informações enviadas pela companhia à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), vão até o dia 20 de agosto.

A Americanas não divulgou o valor do salário para as vagas. Também serão oferecidos benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou vale-refeição.

O processo seletivo será feito de forma online e presencial. Haverá treinamentos técnicos para os contratados.

A empresa ainda fará uma segunda fase de contratação para a Black Friday e o Natal, prevista para iniciar entre outubro e novembro. As novas vagas temporárias serão voltadas para as lojas físicas por todo Brasil. Ainda não há previsão do número de oportunidades disponíveis nesta segunda etapa.