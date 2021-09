Amazônia tem 3º pior agosto de queimadas dos últimos 11 anos

Os números disponibilizados pelo Inpe só ficaram atrás dos registrados em 2019 e 2020, os dois primeiros anos do governo Bolsonaro

Phillippe Watanabe

FolhaPress

A Amazônia brasileira registrou em agosto de 2021 mais de 28 mil focos de queimadas -o terceiro pior resultado para o período nos últimos 11 anos. Os números, disponibilizados nesta quarta (1º) pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), só ficaram atrás dos registrados em 2019 e 2020, os dois primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).



Os incêndios no bioma costumam estar associados ao desmatamento. O fogo é usado para queimar a vegetação derrubada -e que foi deixada secando- e para limpar pastos. Desde o final de junho um decreto presidencial veta o uso de queimadas para fins agrícolas e/ou em florestas no país.



O recorde de incêndios para agosto aconteceu há dois anos, quando foram mais de 30 mil focos de queimadas na região. Na ocasião, ocorreu o chamado “dia do fogo”, quando proprietários de terra combinaram incêndios simultâneos na região de Novo Progresso (no sul do Pará), segundo apontam as investigações sobre o caso.



A ação começou por volta do dia 10 daquele mês e acabou chamando a atenção internacional. Na época, tanto o presidente francês, Emmanuel Macron, quanto a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, se manifestaram publicamente sobre o tema e pediram providências para conter a destruição da floresta.



As queimadas do “dia do fogo” na Amazônia e em outros biomas (inclusive em países vizinhos) chegaram a escurecer até mesmo o céu da cidade de São Paulo -que fica a 2.000 km de Novo Progresso. O segundo lugar no ranking dos incêndios na Amazônia de agosto do ranking pertence a 2020, com mais de 29 mil focos de queimadas no mês.



Dados recentes do MapBiomas Fogo (projeto criado por uma série de ONGs para monitorar o assunto) apontam que, nos últimos 36 anos, Amazônia e cerrado foram os biomas que mais queimaram no Brasil. Ao todo, nesse período, quase 20% do território brasileiro foi atingido pelo fogo. Anualmente, os incêndios consomem 1,8% do território nacional, uma área do tamanho da Inglaterra.



Historicamente, as queimadas no país começam a ser feitas entre junho e julho e chegam ao auge em setembro -durante o período de seca, portanto. Dados apontam que os incêndios registrados no país nesse período concentram-se em áreas de vegetação nativa e costumam ocorrer dentro de propriedades particulares. Assim, é possível determinar quem é o dono do terreno onde aconteceu a queimada.



Desde o início de seu governo, Bolsonaro vem sendo criticado por algumas de suas declarações sobre o tema, como quando ele minimizou o desmatamento ou quando defendeu de maneira reiterada a liberação de mineração em terras indígenas.



O presidente brasileiro chegou a afirmar, sem provas, que os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) sobre desmatamento não eram reais e a acusar o então diretor do órgão, Ricardo Galvão, de estar a “serviço de alguma ONG”. Os dados de queimadas também já foram colocados em dúvida, mais uma vez sem provas, por Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente e chefe do Conselho da Amazônia.



Em outras oportunidades, Bolsonaro chegou a afirmar que a Amazônia não pega fogo. De fato, incêndios naturais não fazem parte das dinâmicas do bioma, que é úmido. Portanto, quando há fogo na mata nativa, ele normalmente é fruto de ação humana e, por vezes, criminoso.



Mesmo com as críticas -nacionais e internacionais- e os dados que mostram um aumento dos crimes ambientais durante a atual gestão, o governo não apresentou uma estratégia para resolver o problema. Pelo contrário, o governo Bolsonaro descontinuou o PPCDam, plano contra desmatamento com mais de uma década que tinha ajudado a baixar os altos níveis de destruição do começo do século.



A principal aposta do presidente para conter o desmatamento até o momento tem sido no trabalho das Forças Armadas na Amazônia. A atuação do Exército na região, porém, não tem apresentado resultados -dados mostram de desmate e de queimadas mostram que a destruição da floresta segue em um patamar alto.



Além disso, a ação dos militares também tem sido criticada por seu custo, especialmente na comparação com a falta de verbas para os órgãos especializados em combate a crimes ambientais, que estão sucateados. O cerrado também teve um agosto com número de queimadas particularmente alto. Foram registrados pelo Inpe pouco mais de 15 mil focos de fogo, o maior valor desde 2014 e o sexto maior já registrado no bioma. Em relação a agosto de 2020, o crescimento foi de 48%.



Diferente da Amazônia, o cerrado tem incêndios por causas naturais. Nesses casos, o fogo costuma ser localizado e transitório e o bioma está adaptado para lidar com isso. O problema, assim, acontece quando acontecem queimadas causadas por humanos. Por serem mais agressivas e duradouras que as naturais, elas acabam prejudicando fauna e flora da região.



Um exemplo de um amplo incêndio no cerrado ocorreu na última semana no Parque do Juquery, único fragmento do bioma ainda existente na Grande São Paulo. Suspeita-se que o fogo -que levou dias para ser contido- teve origem na queda de um balão.



Repercussão



O ONG WWF-Brasil, em nota, afirmou que os elevados números de queimadas e o desmatamento observados estão atrelados a um desmonte da política ambiental. “A reversão desse cenário passa por medidas mais sérias de controle do desmatamento em todos os biomas”, diz a entidade.



Já o Greenpeace Brasil demonstrou preocupação com a concentração das queimadas no estado do Amazonas, que, pela primeira vez desde 2000, teve o maior número de focos entre os estados do bioma. “Os números refletem a preocupante escalada do desmatamento na região do sul do Amazonas, que já vinha sendo identificada pelos sistemas de monitoramento”, afirma o Greenpeace.



A entidade ainda afirma que governo “opta pelo enfraquecimento deliberado das políticas de proteção ambiental” e cita outros temas que são tidos como passíveis de causar impacto na proteção da floresta, como o julgamento, no STF (Supremo Tribunal Federal) do chamado marco temporal, além de projetos que correm no Congresso sobre o tema.