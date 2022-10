Amazonas: outra ponte desaba na BR-319

PRF precisou interditar trecho da via

A BR-319, que passa pelo Amazonas, viu outra ponte desabar, na noite de sábado (8). No último dia 28, uma ponte no km 12 havia caído; ontem, houve novo acidente, desta vez no km 25.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia interditado a via poucas horas antes do desabamento. O incidente foi confirmado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, que disse ainda não haver notícias de feridos.

“Amanhã mais uma equipe do Governo Federal chega ao Amazonas para avaliar como resolver o acesso na área. Mais uma vez o Estado está à disposição do DNIT para ajudar no que for preciso”, assegurou o governador.

No primeiro desabamento, no fim de setembro, houve a confirmação de quatro mortes. Porém, 14 pessoas ainda estão desaparecidas até hoje.