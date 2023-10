Aluno armado invade escola em SP e faz uma vítima fatal

Outras duas alunas foram atingidas no tórax e na clavícula, e um aluno machucou a mão no vidro ao tentar fugir do ataque

Na manhã desta segunda-feira (23), um aluno de 15 anos entrou armado e disparou contra estudantes na Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Uma aluna foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Outras duas alunas foram atingidas no tórax e na clavícula, e um aluno machucou a mão no vidro ao tentar fugir do ataque. A Polícia Militar foi acionada e já apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele. Os feridos foram levados para o pronto-socorro do Hospital Sapopemba. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo lamentou o ocorrido e disse que a prioridade é prestar atendimento aos familiares das vítimas. Em março deste ano, houve um ataque a faca na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo. Na ocasião, um aluno de 13 anos matou uma professora de 71 anos e feriu outras quatro pessoas antes de ser desarmado. Ele foi levado para uma unidade da Fundação Casa.