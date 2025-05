Aluna é socorrida em colégio de SP, e família diz que ela tentou suicídio após sofrer racismo e bullying

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma estudante de 15 anos, bolsista do Colégio Presbiteriano Mackenzie, na região central de São Paulo, foi encontrada desmaiada em um banheiro da escola na manhã de 29 de abril. Ela foi socorrida e está internada desde então.

A família afirma que a garota tentou suicídio após sofrer por mais de um ano com ataques racistas e bullying por parte de um grupo de colegas da escola particular de Higienópolis. O colégio diz que a aluna foi encontrada precisando de auxílio no banheiro, que não é possível afirmar as causas do que ocorreu e que presta suporte à família (leia a nota abaixo).

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família na segunda-feira (5). Segundo a advogada Réa Sylvia, que representa a família, a adolescente ingressou no colégio no início de 2024, no oitavo ano, com bolsa integral, após a realização de uma prova. Porém, desde o começo seria insultada com termos como “cigarro queimado” e “preta lésbica” e frases como “volta para a África”.

Segundo a advogada, a adolescente tem dois irmãos mais novos que também são bolsistas no colégio.

A mãe da estudante, uma profissional autônoma, relatou os problemas ao colégio duas vezes no ano passado, de acordo com a advogada. No entanto, a coordenação teria respondido que não tinha conhecimento das ofensas e que ela deveria procurar ajuda psicológica para a menina no próprio colégio. A ajuda, contudo, não teria se concretizado por falta de vagas.

Após ser encontrada desmaiada no banheiro por uma colega, a aluna foi socorrida por médico da escola e levada em ambulância da instituição à Santa Casa de Misericórdia, onde ficou internada até terça-feira (6).

A adolescente foi transferida para uma unidade do Caps (Centros de Atenção Psicossocial) Santana, onde deverá permanecer por ao menos oito dias.

A advogada afirmou que ajuizou ação e houve acordo com o colégio para que assumam os custos de uma internação em hospital particular após esses oito dias. Ainda segundo Réa Sylvia, o colégio se comprometeu a abrir sindicância interna para apurar as denúncias, identificar os alunos responsáveis e tomar providências.

VEJA NOTA COMPLETA DO COLÉGIO MACKENZIE

“O Colégio foi surpreendido com uma aluna do 9º ano que foi encontrada precisando de auxílio no banheiro do Mackenzie. O primeiro atendimento foi realizado pelo bombeiro civil, juntamente com a médica pediatra do colégio. A aluna foi encaminhada à Santa Casa pela ambulância do próprio colégio, acompanhada pela coordenação pedagógica e pela pediatra. O contato e o apoio à família têm sido contínuos.

A orientação educacional e a psicóloga escolar, que já acompanhavam a aluna e sua família, seguem prestando suporte. A direção e a coordenação acolheram a mãe presencialmente minutos após o ocorrido, nos dias seguintes e continuam acompanhando a situação de perto.

Nos últimos dias, algumas ilações sobre o episódio têm sido divulgadas, muitas delas desprovidas de fundamento. Em respeito à aluna e à sua família, optamos por não alimentar especulações. Todo o acompanhamento está sendo conduzido com responsabilidade, cuidado e discrição, diretamente entre as partes envolvidas.

Não é possível afirmar quais foram as causas do evento. Trata-se de uma adolescente que goza de todo o respeito, dignidade e consideração por parte do Colégio, assim como todos os nossos alunos. Internamente, estamos apurando todas as informações que possam elucidar a ocorrência. A aluna será ouvida assim que estiver em condições de se pronunciar no ambiente pedagógico.”

ONDE BUSCAR AJUDA EM CASO DE IDEAÇÃO SUICIDA

Rede de Atenção Psicossocial

Mapa mostra as unidades da rede habilitada pelo Ministério da Saúde até set.2020

Mapa Saúde Mental

Site mapeia diversos tipos de atendimento: www.mapasaudemental.com.br

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188: www.cvv.org.br