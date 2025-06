Alerta para baixas temperaturas: frio aumenta em São Paulo

A sensação de frio permanece sobre o Estado de São Paulo, influenciado por uma massa de ar polar, que provoca queda nas temperaturas, incluindo na capital paulista que registrou 12,4ºC na manhã desta quarta-feira, 11, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Na capital paulista, onde está mantido o alerta para baixas temperaturas, o dia será marcado por muita nebulosidade e frio.

“Há ainda possibilidade de registro de garoa e chuviscos, principalmente durante a madrugada e no período da noite”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Os próximos dias ainda devem ser frios e úmidos, já que seguem com muita nebulosidade, chuviscos e baixas temperaturas. De acordo com o CGE, somente no fim de semana o sol retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas.

Veja a previsão para os próximos dias para a cidade de SP, de acordo com a Meteoblue:

– Quinta-feira: entre 10ºC e 14ºC;

– Sexta-feira: entre 9ºC e 17ºC;

– Sábado: entre 10ºC e 19ºC;

– Domingo: entre 13ºC e 18ºC.

Recordes de temperaturas ocorridos em 2025, segundo o CGE:

Mínimas:

– Menor mínima média: 8,3°C em 30/05/2025

– Maior mínima média: 21,9°C em 17/02/2025

Máximas:

– Menor máxima média: 16,5°C em 09/06/2025

– Maior máxima média: 34,2°C em 17/02/2025

Na região metropolitana, os termômetros devem marcar mínima em torno de 12°C, com máxima de apenas 16°C. Já nas regiões de Bauru, São José do Rio Preto, Campinas e Presidente Prudente, as mínimas devem ficar na casa dos 13°C, e as máximas não devem passar dos 21°C.

“A previsão é de tempo seco na maior parte do Estado, com exceção da faixa litorânea, onde ainda há possibilidade de chuvas fracas durante dia, devido aos ventos úmidos vindos do oceano”, afirma a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Estadão Conteúdo