Advogados pedem volta do atendimento presencial de juízes em manifestações pelo país

No Piauí, movimento já gerou resultados positivos. Classe argumenta que atendimento “em pessoa” é direito do cidadão

Luciana Costa

[email protected]

A classe dos advogados, tem realizado manifestações em vários órgãos do Judiciário pela volta do atendimento presencial, principalmente, por parte dos magistrados. O movimento repercutiu em todo o Brasil e gerou resultados positivos para a classe em outros estados, como no caso do Piauí.

A advogada piauiense, Natassia Vasconcelos, contou tinha uma audiência marcada para o começo de 2024, no Juizado Especial Cível, e que no dia 3 de novembro, uma semana após o início das manifestações, teve sua audiência redesignada para dezembro de 2021.

“Isso já é resultado do movimento que tem buscado melhorias em vários aspectos para a advocacia. Nossa classe e Ordem precisam ter atitudes e iniciativas como essas, para o fortalecimento da nossa profissão e do melhor servir à sociedade”, frisou.

No estado, o movimento foi encabeçado por uma das chapas que participam do processo eleitoral. A Chapa 1 – OAB De Verdade é a idealizadora do movimento intitulado “Onde estão os Juízes” e defende seu papel como um agente social de mudança para a categoria.

Os advogados alegam que enfrentam diversas dificuldades acentuadas com a virtualização das atividades, acarretando na morosidade processual, mas que, com o movimento, a categoria já está conseguindo algumas mudanças. “O atendimento presencial é direito do cidadão e uma garantia da advocacia. Precisamos do retorno presencial, com os advogados sendo atendidos pelos magistrados”, destaca a advogada Naiara Moraes.

De acordo com o advogado Raimundo Júnior, nas últimas visitas realizadas após as manifestações, os advogados já encontraram mudanças no funcionamento ao chegar nos locais. “A exemplo do Juizado Especial do bairro Redonda, que é, sem dúvidas, um dos mais problemáticos do Estado do Piauí. Provando que o nosso movimento está surtindo efeito, o juiz substituto estava presente no Juizado. Já no Fórum Cível, no dia que iniciamos nosso movimento, dos 22 juízes, só estavam presentes sete, agora, soubemos que há mais juízes presentes”, declarou.

Por lá, o movimento continua pressionando o Judiciário pelo retorno do atendimento presencial nos fóruns e comarcas.