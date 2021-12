Adolescente é picada por cobra e é internada em SP

De acordo com a mãe, Patrícia Novaes e Silva, o caso ocorreu quando a menina estava caminhado com a prima pela Avenida Benedito Patucci

Uma adolescente de 15 anos foi surpreendida por uma cobra e acabou levando uma picada no pé enquanto caminhava por uma rua de Mongaguá, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu neste domingo (26), Mariana Silva dos Santos nem sentiu quando foi atacada, só percebeu segundos depois, quando o original começou a doer e inchar. Ela segue internada em uma unidade de saúde de Santos.

De acordo com a mãe, Patrícia Novaes e Silva, o caso ocorreu quando a menina estava caminhado com a prima pela Avenida Benedito Patucci, no bairro Itaoca. A via conta com pouca iluminação e já de noite, por volta das 21h. Enquanto seguia pela rua, sem perceber, ela pisou na cobra, momento em que foi picada no pé.

“No susto, ela começou a pular e gritar. Na verdade, na hora, nem sentiu a picada, achou que ela só tinha passado pelo pé, e em questão de segundos, foi ficando vermelho o local e começou a doer”, explica a mãe.