Acidente com ônibus provoca duas mortes em rodovia de Minas Gerais

Duas pessoas morreram e ao menos 34 ficaram feridas em um acidente com ônibus fretado no km 356 da rodovia Fernão Dias, em João Monlevade, na região central de Minas Gerais.

O ônibus saiu da pista e tombou na madrugada desta quarta-feira (29).

O veículo transportava 47 pessoas, ia de Belo Horizonte (MG) a Guarapari (ES), capotou duas vezes e caiu em uma ribanceira de 30 metros de altura às margens da rodovia.

O motorista afirmou à Polícia Rodoviária Federal que teve um mal-estar e perdeu o controle da direção.

A pista ficou interditada para o trânsito até pouco depois das 3h.

Na madrugada do dia 24, véspera de Natal, um acidente envolvendo carro, ônibus e caminhão causou a morte de cinco pessoas e deixou outras 40 feridas na BR-153, altura de Aparecida de Goiânia (GO).

O ônibus fazia o trajeto entre São Paulo e Brasília, bateu na lateral de um carro da concessionária Triunfo Concebra e, em seguida, colidiu com uma carreta que trafegava no sentido contrário.

O ônibus saiu da pista e tombou às margens da rodovia. As cinco vítimas fatais estavam no ônibus, que transportava 45 pessoas, entre motoristas e passageiros. O motorista do caminhão sofreu ferimentos.

