Ação da Rota contra grupo suspeito de realizar sequestros termina com 3 mortos em Guarulhos

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma ação da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) contra um grupo suspeito de realizar sequestros na região metropolitana de São Paulo terminou com três pessoas mortas e outras quatro presas na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com o Comando de Policiamento de Choque, unidade a qual a Rota está subordinada, os policiais estavam no município de Mairiporã quando receberam a informação de que duas pessoas estavam sendo mantidas em um cativeiro no bairro Pimentas, em Guarulhos.

Ainda segundo a versão da Polícia Militar, ao chegaram no endereço os agentes foram recebidos por uma mulher, que teria se identificado como proprietária da residência. Durante a conversa com ela, os PMs teriam escutado pedidos de ajuda vindos do interior de um veículo que estava estacionado na garagem da casa.

Dentro do automóvel foram encontrados duas pessoas que tinham sido sequestradas no dia anterior.

Os policiais disseram que na sequência entraram na casa e foram recebidos a tiros por três homens que estavam escondidos no fundo.

Com isso, teve início uma troca de tiros, e os três suspeitos foram mortos. Nenhum policial ficou ferido.

Quatro mulheres foram detidas por suspeita de participarem do sequestro, uma delas em outro município. Outras duas pessoas conseguiram fugir do local.

Houve ainda a apreensão de três armas, sendo uma pistola calibre 9 mm e dois revólveres calibre 38.

Os policiais disseram ainda terem encontrado drogas e material para a embalagem dos entorpecentes na casa.

O veículo Chevrolet Spin no qual as duas pessoas sequestradas estavam tinha sido roubado no mês passado. O dono do carro foi localizado e contou que também foi sequestrado pelo grupo, em 18 de junho.

A Rota ainda ainda encontrou máquinas de cartão, celulares, documentos e cartões bancários de vítimas anteriores do grupo.

A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial de Guarulhos.