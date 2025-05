Abril registra maior índice de chuvas da série histórica em São Paulo

GIORDANO BARROS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O mês de abril de 2025 encerrou com um volume de chuvas 133,3% acima da média em São Paulo, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Foram registrados 145,8 milímetros de precipitação na capital paulista, tornando-se o abril mais chuvoso desde o início da série histórica do órgão, em 1995. A média esperada era de 62,5 mm.

O dia 14 foi o mais chuvoso, com 24,1 milímetros em média na cidade, o que corresponde a aproximadamente 38,6% do esperado para o mês todo.

As subprefeituras de Parelheiros (248,4 milímetros), Capela do Socorro (189,1 milímetros) e São Miguel Paulista (183,7 milímetros) registraram os maiores volumes. Já Cidade Tiradentes (102,6 milímetros), Vila Prudente (107,5 milímetros) e Vila Mariana (107,4 milímetros) tiveram os menores índices.

Com um acumulado, o período superou os meses de abril de 2012, quando foram registrados 145,3 milímetros, 2004 e 2019, que receberam cada um 127,3 milímetros

As temperaturas mínimas oscilaram em torno do esperado, com média de 16,9°C, levemente abaixo dos 17,3°C históricos. As máximas ficaram 1°C abaixo da média, com 25,3°C. Os extremos absolutos foram 10,8°C em Parelheiros no dia 8 de abril e 31,9°C no Butantã dia 2.

De acordo com o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE, maio deve ter chuvas abaixo da média (55 milímetros), com a mínima média de 14,6 C e máxima de 23,7°C.

OS MESES DE ABRIL MAIS CHUVOSOS, SEGUNDO O CGE

– 2025: 145,8 milímetros

– 2012: 145, milímetros

– 2004 e 2019: 127,3 milímetros

AS SUBPREFEITURAS QUE REGISTRARAM OS MAIORES ÍNDICES

– Parelheiros, Zona Sul: 248,4 milímetros

– Capela do Socorro, Zona Sul: 189,1 milímetros

– São Miguel paulista, Zona Leste: 183,7 milímetros

ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS POR REGIÃO

– Zona sul: 159,2 milímetros

– Zona leste: 143,1 milímetros

– Zona norte: 141,8 milímetros

– Centro: 140,4 milímetros

– Zona oeste: 129,2 milímetros