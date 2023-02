Abertura do Carnaval do Recife tem coros pró-Lula e show de Caetano Veloso

“Quase nem sei mais tocar violão, mas a felicidade é tão grande na frente dessa gente. Estou muito emocionado”, afirmou durante o show

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE, PE

A primeira noite do Carnaval do Recife foi marcada por gritos favoráveis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em ao menos cinco ocasiões, o público fez coro favorável ao petista.

A abertura começou à tarde com maracatus, caboclinhos e escolas de samba. Em seguida, Maestro Forró subiu ao palco.

O cantor Geraldo Azevedo, um dos homenageados do Carnaval do Recife, também se apresentou. Ele levou ao palco diversos convidados, como Chico César, Fafá de Belém, Alceu Valença e Elba Ramalho.

A abertura do Carnaval do Recife teve ao menos dois momentos com gritos favoráveis a Lula.

Em um deles, o cantor Maestro Forró disse “olê, olê, olá” ao microfone, ao passo que o público seguiu o trecho do coro que cita o petista.

Também houve manifestação espontânea do público a favor do presidente. Nas ruas, a reportagem visualizou ao menos quatro pessoas em grupos distintos com bonés e camisas com o nome dele.

O público também fez coro pró-Lula duas vezes quando a cantora Elba Ramalho cantou ao lado de Alceu e Geraldo Azevedo. Em junho de 2022, a artista declarou ser contra manifestações políticas em seus shows.

O cantor Caetano Veloso tocou sucessos como “Sozinho” e “Você Não me Ensinou a te Esquecer”.

O artista baiano voltou ao palco principal do Recife após dez anos. “Quase nem sei mais tocar violão, mas a felicidade é tão grande na frente dessa gente. Estou muito emocionado”, afirmou durante o show.

Caetano também disse que, na sua avaliação, o Carnaval baiano é uma alusão ao pernambucano. “Em 1949, o Vassourinhas foi a Salvador e isso estimulou Armandinho e Dodô a fazerem o trio elétrico. Isso nasceu por causa do Vassourinhas. Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna homenagem ao Carnaval do Recife.”

A personal trainer Renata Mirelle levou a filha Maria Valentina, 6, para acompanhar os shows da noite no Recife. As duas pretendem brincar todos os dias de Carnaval.

Valentina disse que está animada para dançar frevo na festa.”Faz parte da cultura brasileira, com arte e emoção. O que mais gosto é a brincadeira”, afirmou a menina, que foi fantasiada ao Marco Zero do Recife.

Para Renata, o retorno merece ser celebrado sobretudo após a superação da fase crítica da pandemia.

“Representa muita emoção depois de termos passado pela pandemia. É saber que muitas pessoas não puderam estar curtindo, mas agora estamos aqui.”

O público foi às ruas com fantasias e adereços coloridos e em alusão a personagens como Mulher Maravilha, marinheiros e com vestimentas de troços e blocos no Recife Antigo.

Neste ano, o tema da folia na cidade é “Voltei, Recife, com todos os Carnavais”, em alusão à música “Voltei, Recife”, Alceu.

Além do cantor Geraldo Azevedo, são homenageados durante o Carnaval a passista Zenaide Bezerra e a presidente do Maracatu Estrela Brilhante, Dona Marivalda.

A servidora pública Gerline Duarte, 33, compareceu com a intenção de ver o show de Caetano.

“É o retorno do compartilhar, do celebrar. O Carnaval está trazendo de novo o sentimento de todo mundo junto para celebrar a vida e a amizade”, afirmou sobre a festa.

A cantora Duda Beat fechou a noite. Antes, ela fez uma participação especial no show de Caetano Veloso.

A expectativa agora é para o desfile do Galo da Madrugada neste sábado (18).

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), atribuiu o retorno do Carnaval após dois anos de espera à vacinação contra a Covid-19.

A fala foi proferida em entrevista coletiva durante a abertura oficial do Carnaval da cidade, que acontece nesta noite.

“O Recife é Carnaval, tem uma festa autêntica e espontânea. A gente deve o dia de hoje à ciência, à vacina, aos profissionais de saúde, para a gente chegar aqui e fazer o Carnaval. Vamos pegar essa vontade que está guardada e extravasar”, disse Campos ao lado presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e do ministro da Pesca, André de Paula.

A expectativa da prefeitura é que 2 milhões de foliões circulem pela cidade. A gestão municipal também estima movimentação de mais de R$ 2,5 bilhões na economia.

Amarildo Silva, 65, voltou ao Recife após 40 anos. Ele é pernambucano, mas mora em São Paulo. Estava no Recife Antigo ao lado da esposa, que mora na capital pernambucana.

“É uma nova experiência. Mudou muita coisa [em relação a 40 anos atrás]. A estrutura e a diversificação, hoje tem frevo, samba, rock e tudo”, disse Amarildo.

Entre as celebridades a apresentadora Fátima Bernardes, da TV Globo, compareceu pela primeira vez ao Carnaval do Recife, acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE).

“Acho que é um Carnaval extremamente democrático, sem abadá e sem corda. Isso me agrada muito. A gente também vai para Olinda”, disse Fátima.

A festa segue no Recife neste sábado (18), com Maestro Duda, Almir Rouche, Pabllo Vittar (com participações de Uana e Romero Ferro) e cantores de brega se apresentam.

No domingo (19), a noite será com Gerlane Lops, Maria Rita, Sorriso Maroto e Fundo de Quintal.

Na segunda (20), haverá um encontro de blocos líricos, Frevo de Bloco (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres), Melim, Nando Reis e Emicida.

Por fim, na terça (21), André Rio, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e orquestras de frevo se apresentam, fechando o Carnaval.