A via-crúcis da passageira da Latam que teve o voo cancelado duas vezes

Era para ser uma viagem de férias tranquila com toda a família. A gerente comercial Renata de Moraes Marciano, 45, o marido e os três filhos, de 21, 18 e 14 anos, passaram algumas semanas na região sul do Brasil e saíram na noite de terça-feira (11) de Maringá (PR) rumo a Imperatriz (MA). De lá, eles pegariam uma carona até a sua cidade, Araguaína (TO), distante 247 quilômetros.

Mas só quando chegou em Maringá soube que o seu voo de conexão, de Guarulhos a Imperatriz, havia sido cancelado pela Latam. Ela reclamou por não ter sido avisada e o atendente da companhia aérea disse que a culpa era da Decolar, site de viagens onde Renata comprou as passagens. Segundo o atendente, a Decolar deveria ter avisado a passageira.

Renata, que já tinha pago pelo despacho de cinco malas de 23 quilos cada uma, teve que fazer um novo desembolso por três malas, que não foram reconhecidas pela Latam. A empresa a reacomodou em um voo que sairia de Guarulhos às 6h50 desta quarta-feira (12).

Ao chegar a Guarulhos na terça-feira à noite, perto das 21h, Renata procurou o balcão da Latam para se informar sobre acomodação à noite para a família, mas encontrou o espaço vazio. Pediu informação a um funcionário, que não lhe deu atenção. A bagagem de toda a família já havia sido despachada para o destino final.

Por conta própria, Renata e a família foram para um hotel nas imediações do aeroporto de Guarulhos. Na manhã seguinte, chegaram às 5h20 para o check-in e uma nova decepção: o voo havia sido cancelado mais uma vez. Agora, a Latam ofereceu acomodação em outro hotel para a família, incluindo gastos com café da manhã, almoço e jantar.

“Esperamos mais de quatro horas no aeroporto até chegarmos ao hotel”, diz Renata. “O voo foi remarcado para esta quinta-feira [13], às 6h50. Espero que dessa vez a gente consiga finalmente embarcar”.

Por ter que passar mais um dia em trânsito, sem bagagem, Renata e a família tiveram que sair às compras de roupas e produtos de higiene pessoal nesta quarta-feira.

“Tinha que voltar ao trabalho nesta quinta-feira (13), tenho que matrícula na faculdade dos filhos para acertar, e ainda por cima perdemos a nossa carona de Imperatriz para Araguaína”, diz ela. “Foi um transtorno só”.

AZUL E LATAM SOMAM QUASE MIL VOOS CANCELADOS ATÉ AGORA

O cancelamento de voos por conta da contaminação de parte da tripulação por Covid-19 segue pelo sexto dia consecutivo no Brasil. Entre a última quinta-feira (6) e o próximo domingo (16) estão sendo cancelados 948 voos de Azul e Latam Brasil -desses, 765 são da Azul, a mais afetada por já estar operando no limite da sua capacidade.

A Gol informou que ainda não teve voos cancelados por afastamento médico da equipe.

Especialistas ouvidos pela reportagem acreditam que o problema do cancelamento de voos pode perdurar até o fim de fevereiro, seguindo a curva de contaminação da variante ômicron. Na terça-feira, o Brasil registrou 73.617 casos de Covid. A média móvel de casos saltou 631% em relação ao dado de duas semanas atrás e agora é de 44.016 infecções por dia.

A Azul não disponibiliza uma lista dos voos, mas afirma que está entrando em contato diretamente com os clientes.

A Latam solicita que, antes de se dirigir ao aeroporto, o passageiro confira o status do seu voo no site da companhia.

Também é possível acompanhar a atualização dos voos cancelados no seguinte link: clique aqui.

Confira a lista de voos cancelados da Latam até o próximo domingo (16):

12 de janeiro: LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos), LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA8180 (Guarulhos-Nova York), LA8032 (Guarulhos-Buenos Aires/Aeroparque), LA8033 (Buenos Aires/Aeroparque-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3423 (Santos Dumont-Porto Alegre), LA3094 (Porto Alegre-Santos Dumont), LA3253 (Santos Dumont-Congonhas), LA3707 (Guarulhos-Porto Seguro), LA3267 (Porto Seguro-Guarulhos), LA3208 (Guarulhos-São José do Rio Preto), LA4530 (São José do Rio Preto-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3239 (Congonhas-Santos Dumont), LA3795 (Salvador-Congonhas), LA3388 (Congonhas-Salvador), LA3010 (Curitiba-Congonhas), LA3009 (Congonhas-Curitiba), LA3626 (Guarulhos-Florianópolis), LA3557 (Florianópolis-Guarulhos), LA3157 (Guarulhos-Curitiba), LA3387 (Curitiba-Guarulhos), LA3383 (Guarulhos-Foz do Iguaçu), LA3393 (Foz do Iguaçu-Guarulhos), LA4550 (Guarulhos-Belo Horizonte/Confins), LA3325 (Belo Horizonte/Confins-Guarulhos), LA3248 (Guarulhos-Porto Alegre), LA4613 (Porto Alegre-Guarulhos), LA3408 (Guarulhos-Ilhéus), LA3375 (Ilhéus-Guarulhos), LA3498 (Guarulhos-Navegantes), LA3876 (Navegantes-Guarulhos), LA3186 (Guarulhos-Maringá), LA3189 (Maringá-Guarulhos), LA3047 (Guarulhos-Imperatriz), LA3048 (Imperatriz-Guarulhos), LA3042 (Guarulhos-Jericoacoara), LA3044 (Jericoacoara-Guarulhos), LA3218 (Santos Dumont-Congonhas), LA3235 (Congonhas-Santos Dumont), LA3142 (Guarulhos-Goiânia), LA3663 (Goiânia-Guarulhos).

13 de janeiro: LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8146 (Guarulhos-Lisboa), LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos), LA3232 (Congonhas-Santos Dumont), LA3233 (Santos Dumont-Congonhas), LA3170 (Congonhas-Porto Seguro), LA3171 (Porto Seguro-Congonhas), LA3219 (Congonhas-Santos Dumont), LA3423 (Santos Dumont-Porto Alegre), LA3094 (Porto Alegre-Santos Dumont), LA3253 (Santos Dumont-Congonhas), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3176 (Guarulhos-João Pessoa), LA3177 (João Pessoa-Guarulhos), LA3509 (Guarulhos-Belém), LA4500 (Belém-Guarulhos), LA3130 (Congonhas-Salvador), LA3745 (Salvador-Congonhas), LA3011 (Congonhas-Curitiba), LA3000 (Curitiba-Congonhas), LA3626 (Guarulhos-Florianópolis), LA3557 (Florianópolis-Guarulhos), LA3208 (Guarulhos-São José do Rio Preto), LA4530 (São José do Rio Preto-Guarulhos).

14 de janeiro: LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8072 (Guarulhos-Milão), LA8070 (Guarulhos-Frankfurt), LA8147 (Lisboa-Guarulhos).

15 de janeiro: LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8073 (Milão-Guarulhos), LA8071 (Frankfurt-Guarulhos).

16 de janeiro: LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos).