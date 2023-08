A gasolina já está mais cara nos postos de combustível

No ano, a variação acumulada do preço de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 0,15 por litro

Anunciado ontem (15) pela Petrobras, o reajuste nos preços da gasolina e do diesel já entrou em vigor e pode ser percebido nos postos e, principalmente, nos bolsos. Para as distribuidoras, o reajuste foi de 16,3%, o que significa um aumento de R$ 0,41 por litro no preço médio de venda da gasolina.

Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba. O preço por litro do combustível passa a ser de R$ 2,93.

Apesar da alta no preço, no ano, a variação acumulada do preço de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 0,15 por litro.

Para os consumidores de diesel, o reajuste foi ainda maior, de 25,8% – que significa R$ 0,78 por litro. Assim, o preço médio de venda para as distribuidoras passa a ser de R$ 3,80 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,34 a cada litro vendido na bomba.