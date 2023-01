‘A água nunca parou’, diz amiga que viu americano ser levado em cachoeira

A mulher ainda afirmou que os amigos de Raul “sentem que ele está vivo” e estão ajudando nas buscas pelo turista.

Uma amiga de Raul Jiménez, que desapareceu durante um passeio na Chapada dos Veadeiros, contou que viu o norte-americano lutar para não ser levado pela correnteza, que aumentou “de repente” na cachoeira visitada pelo turista. O turista continua desaparecido e o Corpo de Bombeiros segue com as buscas nesta segunda-feira (30), com o auxílio de drones.

Segundo Giselle Real, ele tentou segurar na bolsa de um dos integrantes do grupo para conseguir sair do fluxo de água, mas acabou vencido pela força das águas, que ainda não teve origem explicada pelos bombeiros.

“Estava tranquilo. De repente veio uma água forte, o Raul foi tentando agarrar a bolsa, mas a água nunca parou. (Ficou) mais forte e o Raul se foi com a água”, declarou Giselle, que também estava no passeio, em entrevista à TV Anhanguera.

A mulher ainda afirmou que os amigos de Raul “sentem que ele está vivo” e estão ajudando nas buscas pelo turista.

ENTENDA DINÂMICA DO ACIDENTE

O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado no fim da tarde de sábado (28), para resgatar cinco turistas.

Grupo afirmou que foi surpreendido por uma cheia repentina na cachoeira Raizama, em Alto Paraíso (GO), na Chapada dos Veadeiros.

Três de seus membros conseguiram nadar até área seca e se abrigar.

Um outro saiu da correnteza, mas ficou ilhado e foi resgatado pelos bombeiros às 23h de sábado.

Já o quinto integrante, Raul Jiménez, 30, continua desaparecido.

