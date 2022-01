88% dos brasileiros se importam com o sofrimento dos animais nas fazendas, revela pesquisa

Levantamento mostra ainda que 84% dos consumidores comprariam em outro lugar se soubessem que estabelecimento vende produtos de fazenda onde há maus-tratos

Um estudo inédito, conduzido pelo Datafolha a pedido da ONG Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, mediu o grau de interesse dos brasileiros em relação ao bem-estar dos animais criados em fazendas e sobre quais marcas de supermercados deveriam se comprometer a oferecer produtos cuja matéria-prima vem de propriedades que adotam medidas para reduzir o sofrimento animal.

O resultado mostrou que praticamente 9 de cada 10 brasileiros (88%) maiores de 16 anos se importam, em maior ou menor grau, com o sofrimento dos animais nas fazendas. Foram entrevistadas 2073, 64% indicaram se importar muito e 24% se importar um pouco. Na estimativa populacional do Brasil para 2021, o percentual de quem se importa corresponde a aproximadamente 148 milhões de pessoas.

Uma constatação da pesquisa é que o percentual aumenta entre os mais jovens, com idade entre 16 e 24 anos (93%), entre aqueles que possuem ensino superior (91%) e brasileiros das classes A/B (89%), composta por maioria feminina. O percentual dos que dizem não se importar (apenas 9% do total da amostra), é maior entre pessoas com 60 anos ou mais (14%), pessoas com apenas ensino fundamental completo (13%) e residentes na região Sul (13%).

Realizado entre os dias 8 e 11 de setembro de 2021, o questionário foi respondido por moradores de todas as regiões do país e selecionou, inicialmente, aqueles que costumam fazer compras em supermercado ou hipermercado. Conforme o estudo, 84% dos entrevistados disseram que, se soubessem que um estabelecimento comercializa produtos cuja matéria-prima vem de uma fazenda que maltrata animais, mudariam o local das suas compras.

Pesquisa

O Instituto Datafolha entrevistou presencialmente, entre 8 e 11/09/2021, 2.073 pessoas em todo o Brasil, com 16 anos ou mais, distribuídas em 130 municípios das cinco regiões do país. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Sobre a Fórum Animal

A equipe de relações corporativas do departamento de animais em situação de fazenda do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal realiza orientações aos supermercados e empresas do setor alimentício sobre a importância dos compromissos de bem-estar animal. Carolina Sampaio, Gerente de Relações Corporativas do Fórum Animal afirma que “o estudo traz resultados importantes para os animais em situação de fazenda, pois dá voz aos consumidores, que nos dizem se importar com a procedência dos alimentos e com o sofrimento associado às práticas produtivas hoje predominantes nas granjas, como as gaiolas na criação de galinhas e porcas”. Afirma ainda que “o consumidor cada vez mais percebe sua força na mobilização de mudanças, demonstrando às empresas que as práticas cruéis são inaceitáveis, sinalizando que estão dispostos a comprar em outro estabelecimento, caso o supermercado não tenha compromisso público de bem-estar animal”.