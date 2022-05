Mais de 19 milhões de declarações do Imposto de Renda já foram entregues

Os contribuintes incluídos nesses lotes seguem a ordem de critérios legais: idosos, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

O número de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022 entregues já ultrapassa os 19 milhões, segundo levantamento da Receita Federal divulgado nesta sexta (6). O órgão espera que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o fim do prazo, no dia 31 de maio.

A quantidade, exatamente 19.704.191 declarações, foi contada até o final da tarde desta sexta, incluindo somente os números do imposto de renda 2022. O IRPF 2022 é referente ao ano-calendário 2021.

Caso necessário, o termo de início para a aplicação da Selic na correção dos valores de restituição do IRPF é a data prevista para a declaração dos rendimentos, que, em relação ao IRPF 2022, é a partir do mês de junho, já que a data da entrega da declaração do imposto foi prorrogada.

RESTITUIÇÕES DO IRPF E LOTES BANCÁRIOS

De acordo com o levantamento, a Receita Federal utiliza recursos, recebidos da Secretaria do Tesouro Nacional, para pagar restituições e criar lotes bancários.

Os contribuintes incluídos nesses lotes seguem a ordem de critérios legais: idosos, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, e os demais contribuintes.

Os lotes serão criados e disponibilizados de acordo com a ordem de entrega da declaração do IRPF, seguindo a divisão a seguir:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1º Lote: entrega transmitida até 31/05/2022 (0,00%);

2º Lote: entrega transmitida até 30/06/2022 (1,00%);

3º Lote: entrega transmitida até 30/07/2022;

4º Lote: entrega transmitida até 31/08/2022;

5º Lote: entrega transmitida até 30/09/2022.