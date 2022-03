05 brasileiras que mudaram de vida com empreendedorismo e iniciativas digitais

Comemorando o mês das mulheres, listamos cinco empresárias brasileiras que construíram empresas de sucesso!

A diferença salarial, a violência e até mesmo a falta de representatividade é algo que, infelizmente, está presente na sociedade mesmo após tantos anos de luta por igualdade de gênero. Historicamente, o poder (quase) sempre foi associado ao papel dos homens, e mesmo 90 anos depois de conquistar o acesso ao voto, a mulher brasileira segue lutando por direitos iguais.

Mas hoje, temos a felicidade em dizer que cargos e posições sociais cada vez mais passam a ser ocupados por elas! Se por um lado, governos e culturas com filosofias ultrapassadas ainda tem voz, por outro, diversas mulheres tomam a frente de ações que fazem sim a diferença, mesmo que dentro do seu próprio ramo de atuação. Pensando no mês que celebramos o Dia Internacional da Mulher, em 08 de março, listamos cinco mulheres à frente de empresas que são destaque em diversas áreas para você se inspirar!

Bruna Tavares:

A vida de blogueira era um hobbie que Bruna conciliava com a rotina de jornalista de redação. Em 2011, ela viu tudo mudar em sua vida após ser chamada pela Tracta para lançar uma linha de batons ao lado de outras 12 blogueiras. Atualmente com a sua marca de cosméticos que leva o seu nome, Bruna Tavares, ela conseguiu atrair a atenção do mundo virtual.

O motivo de tal mobilização é muito simples e não demandou fórmulas místicas ou futuristas capazes de revolucionar o conceito de beleza. Na realidade, tudo girou em torno do fato de esta ser a maior cartela de cores de bases do mercado nacional. Sua linha de bases conta com 30 cores e cinco classificações de acordo com subtons. Tudo para que o produto se encaixe perfeitamente no perfil dos consumidores, como uma segunda pele. Atualmente sua marca de beleza fatura milhões por ano.

Camila Coutinho:

Com mais de 14 anos de carreira, Camila foi e continua sendo a pioneira na escalada da influência digital no Brasil, abrindo novos territórios da criação de conteúdo e transformando o mercado de comunicação e marketing para marcas e comunidades. Criou o blog Garotas Estúpidas em 2006, e hoje possui uma plataforma de conteúdo que conta com mais de 1,2M de seguidores.

Em 2020, fundou a GE Beauty, sua própria marca de produtos de beleza. Em 2017, entrou para a lista das 500 pessoas mais influentes do mundo da moda do site britânico Business of Fashion e em 2018, lançou seu primeiro livro. Foi eleita em 2020 uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes e uma das mulheres brasileiras mais influentes atualmente pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios

Maria Claudia Martins:

Psicóloga e MBA em Gestão de pessoas, Maria Claudia é uma importante personalidade na ressignificação do mercado de recrutamento de pessoas para empresas e indústrias no Brasil, além de ser responsável por estruturar centenas de empresas a se adaptarem à modalidade de trabalho a distância devido à pandemia de coronavírus que se iniciou em 2020.

Atualmente, como CEO do grupo Imediatta, empresa líder no mercado nacional, ela é vista como uma especialista em produtividade e liderança, sendo a cabeça de uma equipe de confiança dos principais líderes de empresas e indústrias no Brasil. Foi listada pelo Jornal de Brasília como uma das 18 pessoas mais importantes da tecnologia do Brasil em 2021 por sua contribuição na implementação do sistema de Home Office em grandes indústrias nacionais.

Carol Martineli:

A empreendedora é CEO da empresa que alcançou a marca de 80 franquias no Brasil e faz sucesso no Brasil vendendo coxinhas no copo. A grande empresa saiu de uma pequena lanchone em Andradadas – MG e se tornou uma rede de franquia consolidada. Com a iminente vinda da pandemia e, consequentemente, com as restrições que o lockdown iria promover, Carol Martinelli viu na crise uma grande oportunidade para alavancar ainda mais o seu negócio, já que mesmo antes da pandemia já investia em vendas pelos apps, o que fez com que mesmo antes da pandemia, a marca Carol Coxinhas já estivesse muito bem posicionada no mercado de delivery.

Carol Martineli é considerada uma das mulheres que comandam o mercado de Franchising no Brasil. Além da Carol Coxinhas ela também possui as marcas Chicken Yeah e Pró Açaí. Entre as especialidades da empresária está transformar produtos comuns em marcas diferenciadas e escaláveis através de franquias.

Monique Evelle:

Empresária, jornalista e ativista, Monique deu início à sua jornada como empreendedora com a criação do ‘Desabafo Social’, laboratório de tecnologias sociais, aos 16 anos. Hoje, fundadora da Inventivos, plataforma de formação de empreendedores, Monique foi reconhecida pela Forbes como “30 under 30”, Linkedin Top Voices, está entre os 50 profissionais mais criativos do Brasil pela Revista Wired e é autora do livro “Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem romantismo”.

Junto com o Nubank, o maior banco digital independente do mundo, está liderando a criação do NuLab Salvador, hub de tecnologia e experiência do cliente, e o Fundo de Investimentos para startups lideradas por empreendedores negros. Evelle é Alumni do International Visitor Leadership Program (IVLP), o principal programa de intercâmbio profissional do Departamento de Estado dos EUA e conselheira do Programa VOA, da Ambev. Atuando como Consultora de Inovação e Criatividade desenvolveu soluções para grandes empresas como Natura, Google, UOL, Banco Votoratim, Olympikus, Ambev e outras.