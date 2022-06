Brasil registra mais de 80 mil casos de Covid, maior valor desde fevereiro

O Brasil registrou o maior número de casos de Covid desde o final de fevereiro. Foram 80.603 pessoas infectadas, nesta terça-feira (7)

Em 25 de fevereiro deste ano foi a última vez em que um número tão alto foi registrado, quando foram documentadas 90.199 infecções.

Também foram registradas, nesta terça, 294 mortes por Covid, o maior valor desde 24 de março deste ano, quando foram notificados 300 óbitos.

Com esses dados, a média móvel de casos continua com crescimento acentuado, de 144% em relação ao dado de duas semanas atrás. Ela agora é de 35.271 pessoas infectadas por dia.

A média de mortes, por sua vez, voltou a crescer em relação aos últimos e a se aproximar de 100, apesar de ainda permanecer em estabilidade em relação ao dado de duas semanas atrás (o que significa que ela não sofreu variações superiores a 15%). Ela agora é de 96 óbitos por dia.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus.

As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.