Brasil registra mais 2.507 mortes por Covid-19 em dia de altos registros

O número de óbitos em decorrência do novo coronavírus no Brasil, foi de 2.507 vítimas nesta quarta-feira (2). Ao todo, são 467.706 óbitos no país, informou o Ministério da Saúde.

A Pasta ainda contabilizou 95.601 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 16.720.081. Esta é a segunda maior marca em um único dia desde o início da pandemia, atrás apenas dos 100.158 casos registrados em 25 de março.

Ainda nesta quarta, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou para o risco de disseminação de novas variantes do coronavírus pelo país, inicialmente detectada na Índia.

“Estamos diante de um grande e grave problema: as variantes tendem a se disseminar pelo país. É muito provável que, daqui a alguns meses, a variante Delta esteja em todo o território nacional e surjam outras variantes”, disse o coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, em audiência na Câmara dos Deputados na véspera.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em números absolutos, São Paulo atingiu as marcas de 3.314.631 casos e 112.927 mortes.