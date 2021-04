Brasil registra 3.462 mortes por Covid em 24h e passa de 360 mil óbitos pela doença

A média móvel de mortes, que permanece elevada (3.012 óbitos por dia), completa cinco dias acima de 3.000 e 25 dias acima de 2.000

O Brasil, por mais um dia, teve mais de 3.000 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Foram 3.462 óbitos registrados nesta quarta-feira (14). Apesar de elevado, o dado é somente o décimo maior entre os dias mais letais da pandemia.

A média móvel de mortes, que permanece elevada (3.012 óbitos por dia), completa cinco dias acima de 3.000 e 25 dias acima de 2.000. A média móvel é um instrumento estatístico que busca suavizar variações nos dados. Ela é obtida pela soma das mortes dos últimos sete dias e sua posterior divisão por sete.

Os dados do Ceará não foram divulgados por causa de problemas no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial), segundo a secretaria de saúde do estado.O recorde de mortes ocorreu na última terça (6), com 4.211 óbitos em 24 h.

Foram registrados 75.998 casos de Covid, nesta quarta. Com isso, o país chegou a 362.180 óbitos por Covid e a 13.677.564 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

As informações são da FolhaPress