Bombeiros resgatam homem em residência alagada na Vila Cauhy

As fortes chuvas na Vila Cauhy seguem fazendo estragos. Na manhã desta quarta-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou resgatar um senhor, que ainda não teve a identidade revelada, e seus cães que ficaram presos na residência, que ficou tomada pela água.

O resgate foi feito com auxílio de um barco. A região recebeu quase 100 mm de água nas últimas 24 horas, e ontem à noite, os bombeiros precisaram ser acionados para auxiliar no resgate de moradores da região, que já estavam com água acima dos joelhos.