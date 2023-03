Bolsonaro quis trazer ilegalmente joias de R$ 16,5 mi para Michelle, aponta jornal

Os itens foram encontrados na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro Bento Albuquerque

O governo Jair Bolsonaro (PL) quis trazer de forma ilegal para o Brasil um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões) para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

O QUE ACONTECEU

Bolsonaro tentou fazer com que um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes de Michelle entrassem ilegalmente no Brasil.

As joias foram um presente do governo da Arábia Saudita a então primeira-dama.

Os itens foram encontrados na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro Bento Albuquerque, em outubro de 2021.

As joias foram retidas pela Receita Federal no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), porque a legislação brasileira obriga que seja feita a declaração de bens vindos de fora com valor superior a mil dólares.

Segundo o jornal, na ocasião em que as joias foram retiradas, Bento Albuquerque quis usar de seu cargo para liberar os diamantes. A cena foi gravada por câmeras de segurança do aeroporto.

O ex-ministro de Minas e Energia admitiu que trouxe a encomenda para Michelle, mas alegou não saber o que tinha dentro, porque estava empacotado.

Ainda segundo o Estado de S. Paulo, nos últimos meses de seu governo, Bolsonaro recorreu aos ministérios de Estado em pelo menos quatro tentativas de reaver as peças de diamantes, mas não conseguiu.

Bolsonaro chegou a enviar um ofício em 28/12/2022 para que as joias fossem devolvidas, mas novamente recebeu uma negativa da Receita.

Caso queira reaver as joias milionárias, Bolsonaro deve pagar o imposto de importação, que equivale a 50% do valor estimado do item, além de uma multa de 25% por tentar trazer os objetos para o país de forma ilegal.