Bolsonaro posta vídeo de críticas CPI: “tóxica e vergonhosa”

Um vídeo de críticas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, produzido pelo presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, foi compartilhado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira (2).

“O presidente do CFM (Conselho Federal de Medicina), Dr. Mauro Ribeiro, classifica a CPI como tóxica e vergonhosa. Falta coragem moral para a maioria de seus integrantes para apurar desvios de recursos e ouvir autoridades como, por exemplo, o presidente do CFM”, afirmou Bolsonaro, rede social.

No vídeo, Mauro critica a CPI e informa que encaminhou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um ofício no qual pede intervenção no “ambiente tóxico” da comissão. Ribeiro também afirma que quer depor aos senadores.

“Fica aqui um apelo público para que essa convocação seja feita o mais rápido possível. Porque nós gostaríamos de ser a voz dos médicos brasileiros dentro daquela CPI”, diz o médico.

O vídeo foi divulgado horas depois de a médica imunologista Luana Araújo, secretária Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 do Ministério da Saúde por apenas 10 dias, ser ouvida pela CPI.