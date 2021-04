Biden sinaliza abordagem mais ampla para pacote de infraestrutura

Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, escreveu que o presidente compartilhou sua visão sobre o plano “para criar milhões de bons empregos, reconstruir a infraestrutura de nosso país e posicionar os EUA para superar a concorrência da China” na ocasião

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 12, que está disponível para “negociar” seu pacote de investimentos e a forma como o mesmo “será pago”, em encontro com representantes republicanos na Casa Branca. No entanto, o democrata sugeriu durante a conversa, que irá usar uma abordagem mais ampla do que considera como infraestrutura.

“Não são apenas estradas e pontes”, indicou o democrata, apontando que internet banda larga também é parte da infraestrutura. “O fato de termos milhões de pessoas que não podem beber água” por conta de problemas no fornecimento, é “infraestrutura”, afirmou Biden. “Estou confiante de que tudo irá ocorrer perfeitamente”, concluiu.

Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, escreveu que o presidente compartilhou sua visão sobre o plano “para criar milhões de bons empregos, reconstruir a infraestrutura de nosso país e posicionar os EUA para superar a concorrência da China” na ocasião. Ela concluiu informando que o líder e os congressistas “tiveram uma boa troca de ideias”.