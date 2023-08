Biden reforça compromisso com defesa da Ucrânia contra a Rússia ao falar com Zelensky

Os chefes também discutiram a garantia de aprovação pelos EUA para permitir que outras nações enviem seus F-16 para a Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, reiterou o compromisso dos Estados Unidos com o apoio à Ucrânia na defesa contra a Rússia “pelo tempo que for necessário” e com a responsabilização do Kremlin, ao falar hoje ao telefone com sua contraparte ucraniana, Volodymyr Zelensky.

A Casa Branca informou que os dois líderes conversaram sobre o início do treinamento militar de soldados ucranianos para pilotar aeronaves do tipo F-16. Os chefes também discutiram a garantia de aprovação pelos EUA para permitir que outras nações enviem seus F-16 para a Ucrânia após a conclusão da capacitação.

Estadão Conteúdo