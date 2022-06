Biden anuncia mais US$ 1 bi para defesa e US$ 225 mi em ajuda humanitária à Ucrânia

Joe Biden, informou que o governo americano vai enviar mais US$ 1 bilhão em suprimentos bélicos para apoiar a “segurança” ucraniana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que o governo americano vai enviar mais US$ 1 bilhão em suprimentos bélicos para apoiar a “segurança” ucraniana contra a invasão da Rússia, além de US$ 225 milhões adicionais em assistência humanitária para a população do país invadido.

“A bravura, resiliência e determinação do povo ucraniano continuam a inspirar o mundo. E os Estados Unidos, juntamente com nossos aliados e parceiros, não vacilarão em nosso compromisso com o povo ucraniano enquanto lutam por sua liberdade”, disse Biden em comunicado, após ressaltar o compromisso da Casa Branca com a “soberania e integridade territorial” da Ucrânia.

Estadão Conteúdo