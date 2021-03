Biden: 600 milhões de doses de vacina estarão disponíveis até maio

Depois de anunciar na última semana que a meta de imunizar 100 milhões de pessoas em 100 dias foi cumprida antes do esperado, o presidente afirmou que um novo objetivo será estabelecido nesta semana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 23, que, ao final de maio, 600 milhões de doses de vacina contra a covid-19 terão sido disponibilizadas aos americanos. Depois de anunciar na última semana que a meta de imunizar 100 milhões de pessoas em 100 dias foi cumprida antes do esperado, o presidente afirmou que um novo objetivo será estabelecido nesta semana.

Em evento na Universidade de Ohio sobre o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, Biden afirmou que a vacinação antes do esperado foi possível graças às verbas liberadas pelo projeto, assim como o ato soberano sobre exportações do país. Além disso, o presidente afirmou, citando economistas, que a legislação deve criar 7 milhões de trabalhos e impulsionar o crescimento econômico.

Outro tema presente foi a celebração dos 11 anos do Affordable Care Act, conhecido popularmente como “Obamacare”. Biden defendeu o projeto e sua importância na expansão das redes de proteção de cuidados de saúde no país.