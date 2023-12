BeatLoko: São Paulo recebe a 1ª edição do festival que promete agitar a Zona Leste com Sandrão RZO, Seu Jorge e Mano Brown!

De 19 a 21 de dezembro, a cidade de São Paulo será palco da 1ª edição do Festival BeatLoko, um evento que promete agitar a Zona Leste com uma seleção de artistas de peso da música nacional. Organizado pelo Instituto Filhos do Guetto, dedicado a projetos sociais e ações comunitárias, o festival tem como objetivo unificar comunidades por meio da música, independente de gênero.

O Centro Esportivo Vila Silvia será o local onde grandes nomes da cena musical se apresentarão, incluindo ícones do Rap Nacional como Sandrão RZO, Seu Jorge, Mano Brown, MC Daniel, Netinho de Paula, Ice Blue, Grupo Pixote, entre outros. A apresentação do evento ficará por conta de Samantha Schmütz, Dani Nega e Henrique Jambo.

Em parceria com o Bloco Beatloko, o primeiro bloco de rap, hip-hop e black music do Carnaval de São Paulo, liderado pelo renomado DJ Cia, o Festival BeatLoko busca fortalecer o cenário musical na cidade. Sandrão RZO, uma das principais atrações do evento, destaca a importância do festival para o fortalecimento do Rap, do Hip-Hop e do Black Music, além de criar mais conexões entre as diversas comunidades.

“A música é um elemento forte de união e faz com que todas as pessoas estejam mais unidas em pró da diminuição das desigualdades. Juntar tantos nomes relevantes da música em um único evento mostra a forma que temos para fazer a diferença em qualquer espaço”, afirma Sandrão RZO.

O Festival BeatLoko promete ser mais do que um evento musical; é uma celebração da diversidade, da união e da força da música como agente de transformação social. Uma oportunidade única para os amantes da cultura urbana e da música brasileira.