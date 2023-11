BC está atento a impacto do fiscal na inflação corrente e nas expectativas, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 30, que a autoridade monetária continua atenta ao impacto da política fiscal sobre a inflação corrente e as expectativas do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ele lembrou que a política fiscal foi retirada do balanço de riscos do Comitê de Política Monetária (Copom) uma vez que o novo arcabouço foi aprovado no Senado, mas que o BC segue atento ao tema e tem dado destaque a ele nas comunicações

Galípolo disse ainda que não há consenso sobre o impacto que medidas de tributação terão sobre a inflação.