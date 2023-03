BBB 23: Avô de Key Alves morre e decisão familiar impressiona os internautas

A família da jogadora resolveu que não é para informá-la sobre a morte do avô, já que a mesma está confinada para a repescagem que acontecerá.

Gente, dessa vez eu preciso real saber a opinião de vocês. Na manhã desta segunda-feira (20), a equipe responsável pelas redes sociais da jogadora de Alves Key Alves, publicou no instagram da moça que seu avô veio a falecer na noite anterior (19).

“Infelizmente o avô da Key, o senhor José Batista Ramalho, faleceu na última noite (19/03). Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes”, notificou a equipe da jogadora.

O que está impressionado os internautas é o fato que que a família da eliminada resolveu que não quer revelar à Key, sobre a morte do avô, afinal a mesma já está confinada para participar da repescagem do BBB 23.

“Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível. Nossos sentimentos a toda família da Key. Team Key”, finalizou o comunicado.

Agora me conta, vocês acham que a família da jogadora de vôlei agiu certo em esconder a morte do avô? Se vocês estivessem no lugar da Key, o que preferiam que fosse feito?