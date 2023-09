Baixista do Ultraje a Rigor segue mantido sob ventilação mecânica e estado ainda é grave

No domingo, 3, o artista foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, segue internado sob ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo. Conforme um boletim médico divulgado pelo hospital nesta segunda-feira, 4, o estado ainda é considerado grave.

Ele foi baleado na cabeça durante o final de semana em Paraty, no Estado do Rio de Janeiro. Nesta segunda, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo.

Leia o boletim médico sobre o estado de saúde de Mingau:

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como ‘Mingau’, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínico permanece grave.

Na tarde deste domingo (3/9), o paciente foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade, situada na zona sul da capital paulista.

O caso segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira.”

Entenda o caso

Mingau foi baleado na madrugada do domingo em uma localidade conhecida como Ilha das Cobras, em Paraty. “É um bairro conhecido como ponto de compra e venda de drogas ilícitas. Estamos recolhendo imagens no local, foi solicitada a perícia criminal, bem como buscando informações de colaboradores que podem nos ajudar na elucidação desse fato”, disse o delegado titular da delegacia de Paraty, Marcello Russo, à GloboNews.

Inicialmente levado ao hospital Hugo Miranda, na região, foi transportado em um helicóptero com UTI móvel para a capital paulista no período da tarde. Posteriormente, foi divulgado um boletim médico destacando seu estado “delicado”. Tanto a namorada quanto a filha do músico publicaram vídeos no Instagram pedindo orações aos fãs e pedindo respeito à privacidade da família.

Quem é Mingau

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão.

Sua carreira foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock. Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989 deixou a banda e entrou no grupo Inocentes. Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop.

Mingau também ficou conhecido do público por conta do programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, do qual faz parte do elenco fixo junto com os outros integrantes da banda.

