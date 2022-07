Aparte, Manttra, Ron & os Di Versos e Eduardo Pastore sobem palco do O’Rilley, neste sábado (23)

Alto Volume apresenta mais um Sábado Autoral com novas bandas da cidade. Os shows começam a partir das 14h

Aparte, Manttra, Ron & os Di Versos e Eduardo Pastore são as atrações do Alto Volume no Sábado Autoral do O’Rilley. As bandas se encontram no palco de um dos principais, neste sábado, a partir das 14h, com repertório autoral e mostrando a cara do novo Rock de Brasília. A entrada custa R$ 30 na portaria.

As matinês fazem parte do crescimento da demanda dos frequentadores do O’Rilley, que cada vez mais tem lotado os eventos do Quarta Autoral do O’Rilley. Com isso, o produtor e idealizador do Alto Volume Cezar Degraf (Vontana), abriu espaço para mais bandas em horários alternativos, contemplando, inclusive, um público mais jovem.

“As bandas desta semana são novos expoentes da música local e com grande público. O Alto Volume reacendeu a cena do Rock de Brasília e agora as principais casas de shows estão abrindo espaço para novos grupos. O Sábado Autoral tem a finalidade de começar mais cedo exatamente para que os mais jovens também possam ir ao encontro das novas bandas e com isso justificamos o título de capital do gênero”, destaca Degraf.

Sobre as bandas

Com um Rock entre o Indie e o Alternativo, as quatro bandas preparam um show especial para os amantes dos estilos.

Fundada em 2019, a Aparte passou de um projeto para a gravação de músicas em inglês, buscando o mercado internacional, para um grupo com músicas geniais em português. O primeiro EP foi lançado ainda no mesmo ano. Com batidas eletrônicas, em uma proposta sem bateria, o som do grupo tem grande potencial e já ganha corpo junto ao público.

Usando elementos do Reggae, ritmos caribenhos e uma bela levada, Ron & os Di Versos é um projeto com participações especiais. Sempre destacando as coisas boas da capital do País, o idealizador Roney, recentemente lançou dois novos singles, além de sua obra mais conhecida “As Pedras Vão Rolar”.

Eduardo Pastore é um dos novos fenômenos da cena local. Muito bem consumido nos streamings e na internet, ele traz a pegada do Indie brasileiro que atravessou a geração Los Hermanos até chegar a bandas como Topaz e Vivendo do Ócio, por exemplo.

Mantra é um grupo com muito do que os anos 1970 trouxeram de melhor para o Rock. A banda está em um início promissor junto ao público. A banda mantém formato tradicional, com riffs e distorções sedutoras aos ouvidos.

Diferente das Quartas Autorais do O’Rilley que é semanal, os Sábados Autorais ocorrem a cada 15 dias. O objetivo do evento é completar as lacunas que a cidade tem no que diz respeito ao Rock autoral. O movimento tem ficado cada vez mais forte na cidade, o que vem abrindo espaço para os grupos também fora da área central do Distrito Federal.

O produtor Cezar Degraf enxerga um movimento de renascimento do autoral, o que tem levado outras casas de shows, fora da zona central, a abrir espaço para as bandas da cidade. “Quanto mais melhor. Se todos se ajudarem, logo teremos novamente uma cena renovada e forte devolvendo a Brasília o status de capital do Rock ou no mínimo um colocando-a como um dos pólos do Brasil”.

Serviço

Alto Volume apresenta: Aparte, Manttra, Ron & os Di Versos e Eduardo Pastore

Local: O’Rilley da 409 Sul

Data: 23 de julho

Horário: A partir das 14h

Entrada: R$ 30