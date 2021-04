Ao vivo: Bolsonaro e Ricardo Salles falam sobre a reunião da Cúpula dos Líderes sobre o Clima

Durante seu pronunciamento na Cúpula, Bolsonaro reafirmou em seu discurso as metas assinadas pelo governo federal em 2015, no Acordo de Paris, mas, ao contrário da maioria de seus pares, não anunciou investimentos para alcançá-las

Após o discurso na Cúpula de Líderes sobre o Clima, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se comunicar com o público através de sua live semanal no Youtube. Confira:

Durante seu pronunciamento na Cúpula, Bolsonaro reafirmou em seu discurso as metas assinadas pelo governo federal em 2015, no Acordo de Paris, mas, ao contrário da maioria de seus pares, não anunciou investimentos para alcançá-las. Pelo contrário: afirmou que, para conseguiria atingir a neutralidade das emissões de carbono até 2050, dez anos antes do que havia se comprometido a fazer em dezembro, precisaria de uma “remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta”.