Ao receber ajuda dos fãs para cantar, Zezé de Camargo chora em show

O cantor sertanejo está em turnê pelo país com seu novo projeto solo, Rústico. Zezé chegou a se emocionar no meio do espetáculo.

Minha gente, o sertanejo Zezé de Camargo fez uma apresentação nesta sexta-feira (1) em São Paulo para lançar seu novo projeto musical, Rústico. Essa nova turnê conta com apresentações solo do cantor e o próprio chegou a chorar no meio do espetáculo.

Para quem não se lembra, em 2007 o músico descobriu um cisto congênito em uma das cordas vocais. Esse cisto acabou rompendo e o líquido dele dissolveu dentro da corda cirando uma aderência em toda a mucosa, que fez o sertanejo passar por uma cirurgia. Desde então, ele apresenta limitações vocais e nessa apresentação em São Paulo, foi durante a performance da música É o Amor, que o cantor foi ajudado pelos fãs para finalizar a canção. A emoção foi tanta, que o cantor não conseguir conter as lágrimas.