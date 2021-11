Alô Arthur Lira, Bolsonaro sem vacina dentro da Câmara pode?

Arthur Lira baixou um decreto exigindo comprovante de vacinação na Câmara de Deputados e Bolsonaro esteve la sem estar vacinado.

O presidente Bolsonaro pode adentrar a Câmara de Vereadores sem estar vacinado? E o decreto de comprovação de vacinação?

Das coisas que só acontecem no Brasil! O presidente Bolsonaro esteve hoje na Câmara de Deputados. Seria muito normal se ele já tivesse tomado as duas doses de vacina, o que não é o caso. Mesmo porque o Senhor Messias já gritou para os quatro cantos que não vai se vacinar. Já falou em entrevistas, pronunciamentos, pra Fã Base dele, aquele cercadinho de gente que arruma tempo pra ficar esperando sua blogueira, ops, digo, o presidente… enfim, são muitas as declarações, tá perdido? Joga no Google…

Lira e Bolsonaro. Foto: Info Globo.

O estranho é que o presidente da Câmara de Deputados publicou um decreto em que é proibida a entrada de pessoas na Câmara que não estiverem vacinadas, ou que não apresentarem o cartão de vacinação comprovando a imunização…

É proibido entrar na Câmara de Vereadores sem comprovante de vacinação. Foto: Globo.

É complicado! As leis então não são para serem respeitadas? Dois pesos, duas medidas? Atenção Câmara de Deputados, o decreto de Arthur Lira será cumprido ou não vale para todos?

Aguardaremos os posicionamentos, notas de repúdio, comunicados e … tudo mais!