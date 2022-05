Ainda ao comentar sobre Petrobras, Bolsonaro fala em ‘carta branca’ a Sachsida

Bolsonaro afirmou que tem o direito de propor mudanças no Conselho e na diretoria da Petrobras por ser o acionista majoritário

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que tem o direito de propor mudanças no Conselho e na diretoria da Petrobras por ser o acionista majoritário e voltou a dizer que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, tem ‘carta branca’.

“Ninguém é dono da Petrobras, eu sou acionista majoritário e tenho direito via Ministério de Minas e Energia de propor a mudança não só do conselho, bem como da diretoria”, afirmou o presidente a jornalistas.

“O meu feito é dar porteira fechada, Sachsida, você tem carta branca”, acrescentou.

No entanto, chegou a afirmar: “Nem o Sachsida manda na Petrobras “

Bolsonaro trocou o comando do MME e da Petrobras por estar insatisfeito com a alta dos combustíveis em ano eleitoral.

Nesta quinta-feira, ele voltou a atacar ainda a diretoria da empresa e sinalizou por mudanças.

“Presidente da Petrobras ganha R$ 210 mil por mês, o povo está ouvindo aí?”, disparou. ” se é para ficar apertando botão, eu não preciso de pessoas qualificadas”.

Privatização

O chefe do Executivo ainda voltou a dizer que é favorável a privatizar a Petrobras, mas com “critérios”, e negou que o governo trabalhe com a possibilidade de criar um subsídio aos combustíveis, como já havia sinalizado o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

“Nós trabalhamos para não haver desabastecimento de combustíveis. Queremos alternativa que não haja desabastecimento, que não mexa no dólar e nos contratos”, destacou o presidente, segundo quem Bento Albuquerque “pediu para sair” do governo.

Albuquerque, no entanto, foi demitido do Ministério de Minas e Energia – e substituído por Adolfo Sachsida – em meio à revolta de Bolsonaro com os sucessivos reajustes dos combustíveis pela Petrobras em ano eleitoral.

Estadão Conteúdo