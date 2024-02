Agências do trabalhador estão com 228 vagas de emprego nesta sexta (09)

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana

Nesta sexta-feira (9), as agências do trabalhador estão com 228 vagas de emprego. Das oportunidades, existem 27 que pagam R$ 2 mil ou mais. O maior salário do dia é para advogado, na Asa Norte, com salário de R$ 5 mil. Há exigência de graduação em direito e experiência.

Entre as outras 26 vagas, há oportunidades para gerente de restaurante (R$ 2.800); marceneiro (R$ 2.500); pedreiro, mestre de obras e subgerente de restaurante, todas com salário de R$ 2.200. Ainda acima de R$ 2 mil, existem chances para açougueiro, carpinteiro, coordenador de restaurante, cozinheiro geral, faturista, mecânico de automóvel, entre outros.

Das outras vagas do dia, estão abertas 30 chances para repositor de mercadorias, na Asa Sul. A remuneração é de R$ 1.515, não requer experiência e basta ter o ensino fundamental incompleto. Na mesma região e com as mesmas exigências, estão disponíveis 30 vagas para auxiliar de limpeza.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos candidatos com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

